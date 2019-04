Vitanje: mednarodna strokovna konferenca in sprejem še dveh kipov pionirjev astronavtike

V Vitanju danes poteka mednarodna strokovna konferenca o Visokih tehnologijah v službi družbe. Po protokolarnem delu so predstavniki visokotehnoloških podjetij predstavljali različne inovativne rešitve, potekala je tudi okrogla miza o priložnostih, prednostih in tveganjih visokih tehnologij. V sklopu konference so v Vitanju uradno sprejeli še dva dodatna kipa pionirjev astronavtike. To sta kipa Hermanna Obertha in Sergeja Koroljova. Župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih je bil zelo vesel nove pridobitve ter uspešnega ruskega sodelovanja. Na dogodku so predstavniki Centra Noordung in ruskega Spominskega kompleksa pilota kozmonavta Sovjetske zveze Andrijana Grigorjeviča Nikolajeva podpisali memorandum o sodelovanju. Direktor Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, dr. Dominik Kobold je povedal, da bodo s tem povezovanjem lahko pridobili še številne izjemne eksponate na ogled, memorandum pa prinaša še številna druga sodelovanja. Med drugim je Vitanje danes obiskal veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Doku Zavgajev, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Franc Vesel. Zbranim sta spregovorila tudi direktor oddelka perspektivnih projektov in projekta Sphere državne korporacije Roscosmos Sergej Prokhorov in generalni direktor ruskega podjetja za satelitske komunikacije Russian Satellite Communication Company (RSCC), Jurij Prokhorov.

Več in podrobneje kmalu v naslednji številki NOVIC. Oglejte si pestro fotogalerijo.