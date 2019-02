Vitanje, Ljubljana: Uspešna novinarka Natalija Švab

Vitanjčanka Natalija Švab, ki sicer trenutno dela in živi v Ljubljani, je zadnja leta v Vitanju bolj znana kot kulturna ustvarjalka, saj je že leta 2010 postavila temelje dramske skupine Teater na vas. Leta 2017 je za svoje uspešno delovanje na kulturnem področju prejela pisno priznanje Občine Vitanje. Sicer pa je Natalija po poklicu novinarka. Pred kratkim je s strani uredništva informativnega in športnega programa POP TV prejela naziv ‘Novinarka leta 2018’ za izjemno profesionalnost in prizadevnost. Ob tem je povedala: »Uredništvo informativnega in športnega programa POP TV je podelilo nagrade za preteklo leto. Bilo je več kategorij – od novinarjev do snemalcev in nagrad za posebne dosežke, za kar sta bila nagrajena projekta Dejstva in Veriga dobrih ljudi. Dejstvo je, da za našimi izdelki stoji ena velika kreativna ekipa.”

Natalija sicer večinoma spremlja dogajanje v politiki, gospodarstvu in družbi v Evropi in po svetu, se pravi stvari, ki mogoče na prvi pogled niso tako udarne kot domači politični škandali, imajo pa pogosto enako velik ali se večji vpliv na naša življenja. Ob tem je še dodala: “To je zame priznanje, da je delo, ki ga z največjim veseljem opravljam v spletnem in televizijskem uredništvu, tudi opaženo in cenjeno. Vsekakor tudi vzpodbuda za naprej.«