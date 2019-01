Vitanje: Lepa nedelja pri Sv. Antonu in blagoslov obnovljenega oltarja

V Vitanju je dopoldne potekala lepa nedelja pri svetem Antonu v Breznu in hkrati blagoslov obnovljenega oltarja. Poleg domačega duhovnika Urbana Lesjaka, je maševal vojaški vikar in nekdanji duhovni pomočnik v Vitanju, Matej Jakopič. Blagoslovili so obnovljeni oltar svete Družine. Ob tem je uvodoma zbrane pozdravil župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih in se zahvalil vsem, ki so prispevali k obnovi. Tudi duhovnika sta se zahvalila vsem za prispevek, še posebej obema ključarjema. Ključarja podružne cerkve, Maks Borovnik in Ivan Pesjak sta bila namreč gonilna sila tega projekta. Tradicionalno so blagoslovili tudi klobase in druge mesnine, ki so jih v zahvalo pri ljudeh in živalih prineseli v dar verniki sv. Antonu Puščavniku. Po maši jr sledilo prijetno druženje in izmenjava mesnih izdelkov.

Več in podrobneje o obnovi v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.