Vitanje: Krvodajalska akcija slabo obiskana

Redna krvodajalska akcija v Vitanju je bila tokrat slabo obiskana. Na odvzem krvi je prišlo 37 krvodajalcev, kar je bistveno manj kot sicer, ko kri daruje med 90 in 120 Vitanjčanov.

»Ker je epidemija, je krvodajalska potekala pod posebnimi pogoji. Običajno obveščanje preko medijev, plakatov in obvestil po podjetjih, je tokrat odpadlo. Smo pa med krvodajalce poslali okoli 200 sms sporočil, a je bil odziv kljub temu skromen. Vsem, ki so prišli, pa se iskreno zahvaljujemo,« pravi Renata Gabrovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice. Ker so načrtovani operativni posegi odpadli, povpraševanje po krvi sicer ni tolikšno kot sicer, vsekakor pa je kri nenadomestljivo zdravilo za onkološke bolnike in tiste, ki utrpijo hujše poškodbe. Kri potrebujejo tudi pri zapletih po porodu.

Ker je Osnovna šola Vitanje zaprta, je župan Slavko Vetrih poskrbel, da so krvodajalsko akcijo izvedli v Centru Noordung, ki je dovolj prostoren, da ni prihajalo do tesnejših stikov med krvodajalci. Naslednja krvodajalska akcija bo v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah 21. maja.