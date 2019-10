Vitanje: Kožuhanje še povezuje generacije

Člani Kulturno turističnega društva Sveti Vid iz Hudinje nas Vitanjem so minulo soboto obudili stari običaj ličkanja koruze. Da je to običaj, ki je nekoč zbližal več generacij, je bilo opaziti tudi zdaj. Med ličkarji so bile prav vse generacije. Ob prijetnem klepetu in prepevanju pesmi je bila koruza pospravljena kot bi mignil. Po opravljenem delu je sledilo še prijetno druženje. Kožuhanje pa bo še eden od običajev, za katerega bodo člani Kulturno turističnega društva Sv. Vid poskrbeli, da ne bo utonil v pozabo.