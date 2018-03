V vitanjski kulturni dvorani je sinoči potekal koncert ob materinskem dnevu. Pripravili so ga člani Moškega pevskega zbora Vitanje. Kot gostje so nastopili člani Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli in domačini, člani zasedbe Mi4je. Program je povezoval akademski igralec, rojak Blaž Šef.

Več o dogajanju v prihodnji številki NOVIC.