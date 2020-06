Vitanje: Komu letošnja občinska priznanja?

Občina Vitanje praznuje 25. junija. Praznovanja so med drugim priložnost za zahvalo obča-nom, ki življenje v lokalni skupnosti zaznamujejo s prizadevnim, uspešnim in srčnim delom.

Dva grba in priznanje

Dobitnica srebrnega grba je Agica Kotnik, ki si prizadeva, da stari ljudski običaji ne tonejo v pozabo. Tako z negovanjem ljudskega petja kot tudi z zbiranjem starih eksponatov. Nesebično pomoč nudi Turističnemu društvu Vitanje, kjer pomaga sooblikovati etnološki del Holcerije, razstavo in prikaz kmečkih običajev. Marija Jeseničnik je prejemnica bronastega grba, upokojena medicinska sestra, ki se s svojim znanjem in izkušnjami še naprej posveča predvsem socialno šibkim, nemočnim in osamljenim. Vrsti let je bila članica vitanjske ekipe prve pomoči in štaba civilne zaščite. Kot prostovoljka deluje v krajevni Organizaciji Rdečega Križa ter v Društvu upokojencev Vitanje.

V vitanjskem društvu upokojencev pomaga tudi dobitnik, priznanja občine, Stanislav Gorjup. Prav tako je gonilna sila v vaški skupnosti Stenica, sicer pa je bilo njegovo življenjsko delo postavitev kapelice pri Marijini roki na Stenici skupaj s še nekaterimi člani vaške skupnosti. Julija letos bo pod njegovim vodstvom potekala sveta maša ob 20-letnici postavitve tega obeležja.