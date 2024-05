VITANJE: Kdo je odgovoren za množičen pretep?

V javnosti še vedno precej odmeva sobotni pretep na prireditvi Majsko Vitanje, v Vitanju. Prireditev se je končala z več poškodovanimi, med njimi ena oseba tudi huje. Vse glasnejši so očitki, da je varnostna služba z uporabo solzivca in prisilnih sredstev na dogodku presegla svoja pooblastila, poleg tega pa razburja tudi to, da naj bi na posnetkih fizično silo poleg varnostnikov uporabljali tudi reditelji, ki pooblastil za posredovanje v tovrstnih primerih sploh nimajo. Robert Vipotnik Sirc, načelnik policijske postaje Slovenske Konjice, je za oddajo 24ur potrdil, da je bila uporaba fizične sile prekoračena. Policija sicer čaka poročilo varnostne službe.

Spomnimo …

V Turističnem društvu Vitanje so sicer za 24ur.com pojasnili, da so dvodnevni dogodek organizirali v sodelovanju s Hit Events, s katerim so sklenili pogodbo. Pridobili so vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo dogodka. Kot pravijo, so prvi dogodek organizirali sami, drugi dogodek, kjer se je zgodil incident, pa podjetje Hit Events. Povedali so tudi, da so za varovanje najeli varnostno službo UNI7 iz Kranja.

Z občine Vitanje so sporočili, da niso bili organizatorji dogodka in da so izdali le soglasje za uporabo prostora, da pa je organizator po njihovem vedenju uredil vso potrebno dokumentacijo na upravni enoti in Policijski postaji Slovenske Konjice.