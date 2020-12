Vitanje: katere ceste naslednje leto v prenovo?

Vitanjski občinski svetniki so prižgali zeleno luč predlogu občinskega proračuna za naslednje leto v prvem branju. Sredi decembra naj bi ga dokončno sprejeli. Za naložbe v letu 2021 je predvidenih 38 odstotkov vitanjskega proračuna, od tega največ denarja za posodobitev lokalnih cest.

Kot je povedal župan Slavko Vetrih, bodo v Spodnjem Doliču prenovili 4 krajše cestne odseke. In sicer 400 metrov dolg odsek od mostu pri Makošku do križišča v Čretnikove grabnu; prenove bo deležna tudi občinska cesta proti kmetijam Lužnik in Pogladič, nekaj denarja naj bi zagotovili tudi tamkajšnji domačini, ter 500-metrski odsek od meje z občino Mislinja mimo domačije Kričej na Paki. Delovni stroji pa bodo brneli tudi na drugi strani, od odcepa na Paki proti domačijam Iršičevih, Škoflekovih in Borovnikov, prav tako v dolžini 500 metrov. Občina je zagotovila denar še za prenovo ceste mimo čistilne naprave na Gmajni, ki bo stala 30 tisočakov.