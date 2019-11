Vitanje: kaj prinaša nov proračun, kdaj parkirišča namesto fontane?

Vitanjski občinski svetniki so pred dnevi na redni seji v prvem branju potrdili osnutek proračuna za prihodnje leto. Ta predvideva za 2,5 milijona evrov prihodkov in okoli 2,6 milijona odhodkov.

V Vitanju prihodnje leto denarja za velike naložbe ne bo prav veliko. Med večjimi naložbami je obnova dveh cestnih odsekov in ureditev vodooskrbe v Vitanju.

Tri večje naložbe

“Pri pripravi vsakega proračuna je osnovna želja, da se lahko večji delež denarja nameni za naložbe, a imamo vedno več tekočih in obveznih transferjev, ki bremenijo okoli 80 odstotkov našega proračuna, zato nam za delitev ostane sorazmerno malo. V prihodnjem letu v okviru svojih zmožnosti načrtujemo tri večje naložbe in mislim, da smo načrtovali dobro in prav,” je pojasnil župan Slavko Vetrih.

Če bo proračun na naslednji seji potrjen, bodo za ureditev dveh cestnih odsekov skupaj namenili okoli 185 tisoč evrov. Preplastili bodo 1.100 metrov ceste v Breznu in krajši odsek ceste na Stenici (proti Muleju). Lotili se bodo ureditve vodooskrbe v Vitanju. Okoli 170 tisoč evrov bi v dveh letih namenili, za to, da bodo vodo iz vodnega vira Žimpret speljali na višje ležečo točko (na Lahovo), tam izgradili vodohran in nato vodo priklopili na obstoječi vod.

Želja več kot denarja

Svetniki so v razpravi izpostavili še nekaj projektov, za katere pa tokrat ne bo dovolj denarja. Tudi ureditev cestnih odsekov na meji z občinama Mislinja in Zreče, to je na Stenici in v Spodnjem Doliču. Kot je pojasnil župan, se z obema občinama pogovarjajo za sodelovanje pri urejanju cest, a za zdaj še ni dogovorov.

Težave s pomanjaknjem vode v Breznu naj bi reševali v prihodnje, ko se bodo skušali prijaviti na ustrezne razpise in skupaj z občino Dobrna.

Namesto fontane parkirišča

V teh dneh bodo v središču Vitanja začeli urejati parkirna mesta. Na mestu, kjer je bila sprva predvidena t.i. fontana. Na zadnji seji je svetnik Rok Zlodej izpostavil ceno naložbe – več o tem in pojasnila župana pa v četrtkovi številki lokalnega časopisa NOVICE.