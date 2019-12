Vitanje ima proračun 2020

Približno 2,6 milijona evrov. Toliko je težak proračun občine Vitanje za leto 2020. Za katere naložbe je zagotovljen denar?

V vsaki občini je potreb in želja več kot je na voljo proračunskega denarja. Tudi v vitanjski lokalni skupnosti ni bistveno drugače. Po besedah župana Slavka Vetriha so si pri pripravi proračuna za leto 2020 prizadevali zagotoviti čim več denarja za razvojne naložbe. Predvsem za tiste, na katere občani čakajo že dlje časa. »Dokaj hitro smo poenotili finančne zmožnosti z željami in potrebami, pri čemer se zavedamo, da vsem naslednje leto še nismo uspeli ustreči,« je poudaril župan.

Tri večje naložbe

V občini Vitanje bodo naslednje leto gospodarili s približno 2,6 milijona evrov. To je nekoliko več kot letos. V proračunu 2020 je občina med drugim zagotovila denar za posodobitev približno 1.100 metrov dolgega cestnega odseka v Breznu in asfaltiranje krajšega odseka v Stenici, na odcepu Mulej. Župan Slavko Vetrih je prav tako napovedal vlaganje v vodooskrbo. »170 tisoč evrov smo predvideli za projekt Žimpret – Lahovo, kjer bi radi zgradili večji rezervni vodohran. Z njim bi v naslednjih letih lahko zagotovili zadostne količine vode,« je pojasnil Vetrih, ki priznava, da je občina pred velikimi izzivi na področju vodooskbe, zato iščejo dodatne finančne vire za gradnjo oziroma posodobitev vodovodnega omrežja. Sicer pa je v proračunu 2020 nekaj denarja predvidenega še za vzdrževanje občinskih cest, prav tako namerava občina urediti nekaj prepotrebnih parkirnih mestih v središču Vitanja. V proračunu je 20.000 evrov predvidenih za morebitne posege v vasici Rakovec, ki jo občina želi revitalizirati za potrebe turizma. Kljub večletnim prizadevanjem, pa še vedno ni jasno, kakšne vsebine bi zagotovili na tem območju. Po zadnjih zagotovilih župana Vetriha se porajajo nove možnosti za prijavo na razpise. Ko bo več znanega, bo o tem obvestil občinski svet.

Občina najema kredit

Proračun 2020 ni bil sprejet soglasno. Dva svetnika sta se glasovanja vzdržala. Pojasnila sta, da zato, ker ju je v proračunu zmotila postavka o vitanjskem TIC-u. Spomnimo, da obstaja možnost, da bi vitanjska občina preko razpisa pridobila denar za vzpostavitev pisarne Turistično-informacijskega centra, dokončne odločitve o tem sicer še ni, že zdaj pa ji nekateri svetniki nasprotujejo predvsem zaradi morebitnih dodatnih finančnih bremen za občinski proračun. Sicer pa so vitanjski svetniki v sklopu sprejemanja proračuna 2020 podrli tudi sklep o zadolževanju občine v višini 61.803 tisoč evrov za modernizacijo prej omenjenih cestnih odsekov. Kredit bo občina najela pod ugodnimi pogoji z odplačilno dobo devetih let, z enoletnim moratorijem, obrestna mera kredita je 0% (brez EURIBOR). Občina bo kredite odplačala v osemnajstih anuitetah. Prva anuiteta zapada 15. marca proračunskega leta 2022 in druga anuiteta 15. septembra 2022. Odplačevati ga bo torej začela leta 2022, poplačala naj bi ga leta 2030.