Vitanje: Holcerije letos ne bo

Priljubljene Holcerije v Vitanju letos ne bo. Kot je pojasnil predsednik vitanjskega turističnega društva Peter Mauc, so bili prireditev prisiljeni odpovedati zaradi novega koronavirusa. »Nekaj časa smo sicer oklevali, ali naj jo vendarle izpeljemo. Te dni pa smo se člani upravnega odbora društva sestali na zaključnem sestanku in se soglasno odločili, da Holcerijo odpovemo, saj so razmere glede Covida-19 še vedno negotove in predstavljajo preveliko tveganje. Menimo, da je zdravje najbolj pomembno. Našo prireditev v Vitanju namreč vsako leto obišče vse več obiskovalcev od blizu in daleč. Pretok obiskovalcev pa se skozi ves dan spreminja in bi težko zagotavljali vse predpisane ukrepe,« je pojasnil predsednik Mauc. Če bi razmere dopuščale, bi bila letošnja kulturno-etnološka Holcerija že 31. zapovrstjo.

Je pa Peter Mauc napovedal, da bodo že konec meseca avgusta sodelovali s Centrom Noordung pri izvedbi vitanjske trške kuhinje. Sicer pa letos načrtujejo še kak manjši dogodek, na katerem bodo lahko zagotovili vse predvidene preventivne ukrepe. V Turističnem društvu Vitanje verjamejo, da se bodo razmere sčasoma normalizirale in bodo naslednje leto Holcerijo vendarle lahko izvedli na veselje številnih obiskovalcev. Načrtujejo tudi kakšno popestritev. (Nekaj foto utrinkov z minulih Holcerij)