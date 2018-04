Vitanje: Dobrodelni koncert za šolski sklad

V vitanjski kulturni dvorani je danes popoldne potekal že osmi dobrodelni koncert Osnovne šole Vitanje za šolski sklad. Prireditev so povezovali devetošolci. Obiskovalce je pozdravila ravnateljica Osnovne šole Vitanje mag. Tilka Jakob, ki se je zahvalila vsem sponzorjem in donatorjem ter vse povabila k srečelovu, ki so ga pripravili. Zbrane je nagovoril tudi vitanjski župan Mirko Polutnik. Na dobrodelnem odru so se zvrstili nastopi ansamblov. Nastopili so člani Ansambla bratov Slatinek, Glas, Klateži, Posluh, Žurerji, Poziv, Želja, Družinski trio Pogladič, Tomaž Majcen z učenci in Lara Kušar. Ubrano so zapeli tudi člani otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Vitanje, pod vodstvom zborovodkinje mag. Mojce Koban Dobnik. Letos so zbirali denar za nakup kinestetičnih šolskih miz.

