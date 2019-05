VITANJE Dela Svetine imajo ameriški predsedniki

V preddverju Noordung centra v Vitanju bo večji del junija še na ogled slikarska razstava Jožeta Svetine. Likovnik je svojimi deli že desetletja prisoten v slovenskem in mednarodnem prostoru. Za njim je že blizu tristo samostojnih razstav – prvo je že pred 52 leti pripravil v Velenju.

Svetina je častni šoštanjski občan, njegova dela s posvetili pa imajo ameriški predsedniki Bill Clinton, George Bush ml. in Barack Obama. V risbah, akvarelih in oljih slikar išče številne odgovore, privlači in motivira ga narava in kulturna zapuščina, od koder 85-letni umetnik črpa ustvarjalno moč.

PŠ