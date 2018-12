Vitanje: Božiček že obiskal pridne otroke

Danes popoldne je Društvo prijateljev mladine Vitanje na vitanjskem športnem igrišču že tradicionalno organiziralo prihod Božička. Najprej so poskrbeli za zabaven kulturni program, ki sta ga tudi letos povezovali domačinki Klara Rošer in Gaja Hribernik. Nato je zbranim spregovorila predsednica Društva prijateljev mladine Breda Jakop. Sledili so nastopi učencev Osnovne šole Vitanje. Otroci so nato skupaj poklicali Božička, ki je prišel v spremstvu svojih pomočnikov na kočiji Konjeniškega jahalnega društva prijateljev “Petre”. Zbrani so se lahko pogreli tudi s toplimi napitki, ki so jih pripravile članice Društva kmetic Lipa Vitanje.

Več in podrobneje v prihodnji številki NOVIC.