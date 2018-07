Včeraj je na Hudinji nad Vitanjem potekalo jubilejno 20. Srečanje ljudskih pevcev in godcev. Ljubitelji domače glasbe in ljudskih pesmi so se zbrali v cerkvi Sv. Vida, kjer je najprej potekala maša. Nato so v prijetnem hladu cerkvice pripravili kulturni program.

