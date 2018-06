Vitanje: 10-letnica delovanja pevske skupine Lučke

Pevska skupina Lučke iz Vitanja je nocoj pripravila koncert ob 10-letnici delovanja. Jubilej, ki je potekal v cerkvi na Hriberci so popestrili pevski gostje. Pevska skupina Lučke, ki jih že vse od prvega dne vodi Jerneja Vivod Ušen, so ob spremljavi Andreja Vivoda prepevali pesmi različnih žanrov. V goste so povabili še skupino Kvarta. Zapeli pa so še člani Otroškega pevskega zbora župnije Vitanje pod vodstvom Tadeje Globočnik in ob spremljavi Anemarije Fijavž. Jubilejni koncert sta suvereno povezovala Natalija Švab in Christian Volčanšek.

