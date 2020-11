Vitanjčanka Zala Mlinšek: »Uživajmo sezonsko in lokalno pridelano hrano«

V času epidemije je še kako pomembno, da imamo dober imunski sistem. K temu pripomore tudi uživanje kakovostne hrane, je v intervjuju za NOVICE poudarila Vitanjčanka Zala Mlinšek, dietetičarka, ki zaključujete magistrski program Prehrane na Biotehniški fakulteti. Priporoča, da uživamo sezonsko zelenjavo in sadje, ki je pridelano v lokalnem okolju.

Zala, kaj ste danes jedli za kosilo? In katero hrano imate sicer najraje?

Za kosilo sem jedla mlince in piščanca z veliko skledo solate. Obožujem vse vrste živil, najraje imam kaše, bodisi ovseno, ajdovo ali pirino, prav tako sadje. In tudi jogurti ne smejo manjkati na mojem vsakodnevnem jedilniku. Od mesnih jedi pa ne morem mimo domače lazanje. Joj, ne morem se odločiti! Še in še bi lahko naštevala…

Pravite, da obožujete vse, kar je v povezavi s hrano.

Že od nekdaj sem rada kuhala, veliko pozornosti posvečala zdravi hrani, zato sem se odločila, da se bom izobraževala v tej smeri. Med študijem pa sem začela malo eksperimentirati tudi z različnimi, v našem okolju, manj poznanimi živili in tako odkrivala nove načine priprave jedi. Dober dietetik mora napisati vsaj eno kuharsko knjigo, saj to predstavlja velik del našega poklica. Priznam, da sem tudi sama na precej dobri poti. Področje prehrane pa je sicer precej širši pojem in zahteva ogromno znanja. Zajema področja varnosti hrane, načrtovanja prehrane, klinične prehrane, prehranskega izobraževanja, prehranskega inženiringa in še mnogo drugih. S prehranskim svetovanjem bi rada izboljšala prehranske navade ljudi in jim pomagala pri vzpostavitvi zdravega načina življenja. Zelo pa zanima tudi področje klinične prehrane, ki ima zelo velik vpliv na potek in izid zdravljenja določene bolezni, učinkuje pa lahko tudi preventivno.

Kaj je ključno za zdravo prehranjevanje?

V prvi vrsti je najpomembnejši zdrav odnos do hrane. Za uživanje obrokov si moramo vzeti čas, jesti moramo v miru, v okolju, ki ni stresno, in z ljudmi, ki jih imamo radi. Zdravo prehranjevanje torej ne zajema le vključevanja določenih skupin živil, ampak je tudi skupek psiholoških in socialnih dejavnikov. Naš odnos do hrane oblikuje naš odnos do samega sebe. Osnova za zdravo prehranjevanje pa je seveda pogosto vključevanje hranilno ustreznih obrokov v naš vsakdan. Zavedati se moramo, da zdrav način prehranjevanja ni kratkoročni načrt. Delati moramo na svojem zdravju, zaradi nas in zaradi ljudi, ki jih imamo radi. To je dolgoročen proces.

Jesen je radodarna z raznovrstnimi plodovi. Predlagajte na prosim kak okusen sezonski recept za kosilo s sladico vred.

Z veseljem! Jaz jeseni obožujem jedi iz buč in jabolk. Pa kostanje seveda. Za kosilo priporočam pripravo zrezkov z bučnimi njoki, za sladico pa jabolčni zavitek. Pa dober tem vam želim.

Imate svojo spletno stran, na kateri objavljate zdrave recepte, ideje za obroke in prehranske nasvete. Vas ljudje pogosto prosijo za nasvet? Kaj jih najbolj zanima?

Zaenkrat je urejanje spletne strani zame še nekakšen hobi, saj jo imam zgolj pol leta. Trenutno sprejemam večinoma le pozitivne komentarje in pohvale glede vsebine. Glede na odzive sklepam, da je ljudem všeč predvsem to, da pri receptih ne dolgovezim in ne kompliciram glede nabave nedostopnih sestavin. Kakovosten obrok si lahko pripravimo že z domačimi sestavinami iz našega hladilnika. (Intervju si boste v celoti lahko prebrali v NOVICAH).

