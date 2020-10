Vitanjčanka (so)ustvarila dnevnik za bolnice z rakom na dojki

Pred kratkim je izšel dnevnik ‘Nekaj mojega’, ki je namenjen na novo diagnosticiranim bolnicam z rakom na dojki. Ena izmed avtoric in pobudnica za njegov nastanek je Vitanjčanka Laura Ovčar, absolventka magistrskega študija socialne pedagogike, študentka druge stopnje zakonskih in družinskih študij ter fotografinja, ki je avtorica mnogih naslovnic NOVIC.

Dnevnik, ki želi približati skrb za duševno zdravje

Ideja za dnevnik se je Lauri porodila tekom njenega študija socialne pedagogike, ko spoznavali različne nevladne organizacije. Takrat je stopila v stik in se od blizu spoznala s Slovenskim združenjem za boj proti raku dojk Europa Donna. Tam je med drugim izvedela, da se ženske z rakom ne udeležujejo psihosocialne pomoči v tolikšni meri, kolikor jim je ponujena, saj je le-ta še vedno tabuizirana. Takrat se je Lauri prižgal rdeč alarm in začela je razmišljati, na kakšen način bi jim vseeno bilo mogoče približati skrb za duševno zdravje.

Idejna zasnova za dnevnik je nastala v sklopu njene študijske seminarske naloge, v kateri je Laurina profesorica videla potencial ter jo zato spodbudila, da ga pokaže društvu Europa Donna. Predstavnici organizacije Tanja Spanić in Polona Marinček sta zamisel sprejeli z odprtimi rokami in k sodelovanju povabili še psihoterapevtki Tino Rahne Mandelj ter Tatjano Romšek Poljšak. Tako so v roku leta in pol z veliko mero entuziazma realizirale idejo in v nakladi 3000 izvodov izdale 136-strani dolg psihološki vodnik. »Z dnevnikom smo želele terapevtsko pomoč približati tudi tistim, ki ne živijo v centru Slovenije in s tem zmanjšati razlike v dostopu pomoči,« pravi Laura in dodaja, da je to prvi tovrstni dnevnik v Sloveniji.

Zasnovan je kot praktični vodnik skozi zdravljenje rakavih obolenj na dojkah, hkrati pa usmerja bolnico skozi izkušnjo bolezni in iskanje globljega stika s seboj. Nastal je z namenom lažjega soočenja z rakom, pri čemer bolnico spremlja od čistega začetka diagnoze. Med drugim daje poudarek na odnosih z drugimi, vsebuje finančni načrt in daje prostor za odprta vprašanja. (Z. M.)

O tem, kakšne načrte imajo snovalke dnevnika za naprej, v današnji izdaji časopisa NOVICE.

1 od 6