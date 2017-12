Vitanjčanka postala naj prodajalka leta

V novembru so na posebni prireditvi na Avsenikovi domačiji v Begunjah razglasili letošnje naj sodelavce in ekipe v Mercatorju. V vsakem maloprodajnem območju je bil razglašen po en naj prodajalec, skupaj kar 33, a na koncu je samo eden izmed njih postal naj prodajalec. Letos je ta naziv prejela Helena Gornjak iz Marketa Vitanje.

Ob koncu leta v Mercatorju sočasno razglasijo najbolj zaslužne zaposlene, najboljše interne učitelje, naj šefe in najboljše trgovine. Tako je tudi Erika Jakop prejela Mercatorjevo priznanje kot naj šef v kategoriji malih poslovalnic, ki je poslovodja v prodajalni komaj slabi dve leti.

Več o pomenu izbora in ocenjevanju si preberite v novi številki NOVIC.