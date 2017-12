Vitanjčan Blaž Šef prejemnik letošnje Severjeve nagrade

Na decembrski slovesnosti na Loškem odru so podelili že tradicionalne Severjeve nagrade za igralske dosežke, ki jih izstopajočim odrskim stvaritvam že 47 let namenja Sklad Staneta Severja. Severjevo nagrado za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih sta letos prejela dva igralca Jure Henigman in zavedni Vitanjčan Blaž Šef, član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča.

Strokovna žirija je Blaževo delo opisala z besedami: »Je igralec redkokdaj videne moči in v vrhunski igralski kondiciji. Član Slovenskega mladinskega gledališča je zmnožen največjih transformacij in izjemne inovativnosti. Znajde se v osupljivem razponu žanrov, hkrati pa je njegov pristop k ustvarjanju discipliniran, študiozen, konstruktiven in kolegialen.« Komisijo pa je talentirani igralec prepričal z vlogami v predstavah Naše nasilje in vaše nasilje, Chagall, Pasja procesija in Idioti.

Severjevo nagrado je prejel še ljubiteljski igralec Gledališča Zarja Celje, Alen Mastnak. Tako sta med prejemniki prestižne nagrade kar dva igralca s Štajetske. Strokovna žirija pa je dejala, da Alen Mastnak predstavlja neustavljiv ustvarjalni potencial, ki se je izkazal in potrdil tako v ljubiteljskem gledališču kot tudi na filmskem platnu.