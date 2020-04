Vitaminski paket za ženske in otroke iz varne hiše in materinskega doma v Celju

Da sta skrb za ranljive skupine in solidarnost na prvem mestu, se v času pandemije zavedajo tudi v največjem nakupovalnem središču v celjski regiji. V sklopu humanitarnega sklada Citycentrovo srce v teh dneh pomagajo številnim pomoči potrebnim skupinam – starostnikom in šolarjem. Pomoč v obliki vitaminskega paketa in higienskih potrebščin pa so danes priskrbeli tudi za ženske in njihove otroke iz Varne hiše Celje ter Materinskega doma v Celju.

V Citycentru Celje šoloobveznim otrokom in dijakom pomagajo tudi z brezplačnim tiskanjem šolskega gradiva.