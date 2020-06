Vital Mestinje kmalu z novim lastnikom

Po poročanju časnika Delo bo podjetje Vital Mestinje kmalu dobilo novega lastnika. Sedanji lastnik Pivovarna Laško Union je s podjetjem Dana iz Mirne na Dolenjskem podpisal pogodbo o prodaji tega hčerinskega podjetja. Za realizacijo pogodbe o prodaji je potrebno še soglasje varuha konkurence.

Vital Mestinje zaposluje okoli 30 ljudi in v zadnjih letih ne posluje najbolje – leta 2017 so še imeli dobrih 11 tisoč evrov dobička, leto pozneje pa 24 tisoč evrov izgube. Kupec Vitala, podjetje Dana, v lasti podjetnika Franca Freliha, je bolj uspešen, saj je predlani dobiček znašal 840 tisoč evrov, leto prej 340 tisoč. Mestinjsko podjetje proizvaja brezalkoholne pijače, znani so predvsem po blagovni znamki Frupi. Pred leti so na našem območju kupovali veliko jabolk, ki so jih potrebovali za proizvodnjo pijač. (J. S.)