Visole: Kotlarstvo s 40-letno tradicijo

Zlatko Juhart iz Visol vodi podjetje Kotlarstvo Kralj. V delovanje podjetja je vključen že vse od leta 1995. Podjetje je sicer leta 1980 ustanovil njegov tast, ki je bil izučen kotlar, in je že vse od začetka locirano ob glavni cesti skozi Visole. Izdelovalnica sodov je navzven prepoznavna predvsem po svoji živo modri fasadi.

V podjetju se ukvarjajo predvsem z ročno izdelavo kotlov za žganjekuho, sicer pa izdelujejo tudi kotle za kuhanje jedi. Prodaja slednjih je v zadnjih letih precej upadla.

Večino kotlov izvozijo v Avstrijo, Zlatko ocenjuje, da je tja izvoženih kar 60% vseh kotlov. Nekaj jih prodajo tudi v Švico in Nemčijo, na Hrvaško in Madžarsko. »Slovenskih kupcev je zelo malo. Pri Slovencih so pogostejša kakšna popravila. Sicer pa lahko rečem, da je glede na naš trg kotlarstvo kot panoga v upadu,« pravi Zlatko.

In kako nastane en kotel? Iz ravne bakrene pločevine izdelajo kroglo, ki jo nato varijo in oblikujejo. »Baker je kovina, ki se super oblikuje. Nato ga oblečemo v drugo plast materiala, vse kotle namreč izdelujemo z dvojnim dnom. Vmes med plastema je voda ali olje,« pojasni Zlatko. Letno izdelajo približno 50 kotlov, največji kotel, ki so ga izdelali, je 500-litrski. (A. Sobočan)