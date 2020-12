Virtualni dogodek na Srednji zdravstveni šoli Celje

Na Srednji zdravstveni šoli Celje danes zvečer pripravljajo virtualni dogodek. Predvsem je namenjen vsem, ki jih zanima vpis na srednjo šolo – mladim želijo pomagati na poti do odločitve pri izbiri poklica.

Virtualni dogodek z naslovom ‘Moja pot – naši pogovori’ bo potekal danes od 17h dalje, do njega pa pridete preko povezave www.szsce.si/vpis/.

K sodelovanju na Srednji zdravstveni šoli Celje vabijo osnovnošolce skupaj s starši, dobrodošli pa so sicer vsi, ki jih ta tema zanima.

Pripravljajo še dva dogodka, ki pa bosta na sporedu naslednje leto. (A. Mr.)

Oglas