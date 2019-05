Vezist Celja Rudi Požeg Vancaš najboljši v Sloveniji

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je včeraj podelil nagrade najboljšim nogometašem v pretekli sezoni. Glavno nagrado za najboljšega igralca slovenske lige je prejel vezist Celja Rudi Požeg Vancaš. 25-letnik je v pretekli sezoni tudi debitiral v slovenski izbrani vrsti.

Na letošnjem izboru, v katerem so ob igralcih in trenerjih državnega prvenstva prvič glasove prispevali tudi novinarji in splošna javnost, so za naj trenerja izbrali trenerja Mure Anteja Šimundžo, za naj mladega nogometaša napadalca Maribora Jana Mlakarja, za naj igralko prve ženske lige pa članico Beltincev Špelo Kolbl. Najboljšo enajsterico Prve lige Telekom Slovenije sestavljajo: Matko Obradović (Mura), Martin Milec (Maribor), Saša Ivković (Maribor), Tilen Klemenčič (Domžale), Klemen Šturm (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Amir Dervišević (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Luka Majcen (Triglav) in Rok Sirk (Mura).

Foto: Danilo Vezjak, SNportal