Veterina in trgovina Tačka tudi v Podčetrtku

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je zagotovo največja regijska veterinarska organizacija, ki zagotavlja izvajanje vrhunskih preventivnih in kurativnih veterinarskih storitev za male in velike živali. Eden večjih razvojnih premikov se je zgodil z zagonom trgovinske dejavnosti, ki jo izvajajo pod skupnim imenom Tačka. Gre za specializirano in visokokakovostno ponudbo hrane, opreme, zdravil in dodatkov za živali. Veterina in trgovina Tačka pa je pred dnevi na novo odprla svoja vrata tudi v Podčetrtku.

Začetki veterinarstva na Kozjanskem segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila veterina še v državni lasti. Začetniki so bili veterinarji: dr. Vaten Hrabalek, dr. Milan Rajšpl, dr. Franc Herkovič in dr. Franc Moser. Za njimi je v občino Kozje bil leta 1945 napoten dr. Anton Sok. V 80. letih sta prevzela službovanje veterinarja Jože Rainer, dr. vet. med., in Sok Božidar, dr. vet. med. Pomembno vlogo pri uvajanju umetnega osemenjevanja in s tem pozitiven doprinos k izboljšanju plemenske vrednosti goveda ter zmanjševanju spolno prenosljivih bolezni pa je prevzel veterinarski tehnik Anton Jevšnik.

Danes na voljo več enot za boljšo oskrbo živali Trenutno na področju Kozjanskega in Obsotelja opravljata delo veterinarja Primož Reiner, dr. vetr. med in Damjan Pevec, dr. vet med., delo veterinarskega tehnika pa Rihard Kunst. Veterina v Kozjem deluje v sklopu Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah. V želji po zagotavljanju vedno boljše oskrbe tako rejnih kot družnih živali so že leta 2008 odprli Veterino in trgovino Tačka Rogaška Slatina, v letu 2018 enoto Šentjur, letos pa so se odločili še dodatno ljudem olajšati oskrbo živali z odprtjem nove poslovne enote v Podčetrtku.

»V vseh naših poslovnih enotah je zagotovljena celotna preventiva in kurativa za vaše male in velike živali. Naša vrhunsko usposobljena veterinarska ekipa nudi tako ambulantno kot bolnišnično ali terensko zdravljenje vseh vrst živali, v prodajalnah Tačka pa vam je na voljo le izbrana hrana in oprema za vaše hišne ljubljenčke. Vsak od naših sodelavcev vam bo z veseljem priskočil na pomoč tudi s strokovnim nasvetom,« izpostavljajo na Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah.

Z novo enoto v Podčetrtku, sedaj še bolj dostopni in uporabniku prijazni Novo enoto Veterine in trgovine Tačka v Podčetrtku lahko sedaj najdete v bivši stavbi Mercatorja na naslovu Slake 1. Prijazno osebje vam bo priskočilo na pomoč pri nakupu hrane, prehranskih dodatkov, opreme, zdravil, antiparazitikov in vsem ostalim, kar boste potrebovali za velike in male živali. V ambulanti za male živali bodo opravljali vse osnovne preglede, diagnostiko ter zdravljenje, cepljenja, označitve in registracijo ter manjše kirurške posege. Z daljšim delovnim časom in stalno prisotnostjo veterinarja in veterinarskega tehnika želijo svoje storitve narediti bolj dostopne in uporabnikom prijazne. Na terenu ostaja že znana ekipa veterinarjev in veterinarski tehnik. (RN)