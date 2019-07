Veselo na Keblju

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Kebelj ob krajevnem in farnem prazniku pripravili veliko veselico. Začetek praznovanja so obeležili s sveto mašo in procesijo, sledil je kulturni program. So pa ob tej priložnosti nazdravili dvema pridobitvama, ki so ju na Keblju uresničili v zadnjem letu. Asfaltno prevleko je dobil odsek ceste Kebelj – Kot in cesta v zaselku Vzhodni Kot. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Kebelj Jožefa Turnerja sta pridobitvi skupaj stali dobrih 90 tisoč evrov. Denar sta zagotovili krajevna skupnost Kebelj in občina Slovenska Bistrica. Zabave željni so dolgo v noč plesali ob zvokih ansamblov Smeh in Slovenski zvoki. Domači gasilci so poskrbeli tudi za okrepčilo in bogat srečelov.

