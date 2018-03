Velikonočni recept: Hren z jajci in jabolkom

Takole pripravljen hren bo najbolj teknil ob velikonoočni šunki ali vratovini, prileže pa se tudi k drugemu mesu.

Sestavine za 4 osebe:

• manjša korenina hrena

• 4 jajca

• 1 jabolko

• sol, olje in kis

Priprava:

1. korak:

Jajca trdo skuhamo. Medtem ko se kuhajo, olupimo korenino hrena in jo na drobno naribamo na ribežen.



2. korak:

Kuhana jajca olupimo in prav tako naribamo na drobno. Tudi jabolko olupimo in naribamo na drobno.

3. korak:

Solimo in zabelimo z oljem in kisom po okusu ter vse skupaj dobro premešamo.