Velikonočni mlečni kruh

Sestavine:

385 g pšenične moke

50 g sladkorja

1 vrečka suhega kvasa

125 ml mleka

1/2 žličke soli

2 jajci

63 g masla

1 jajce + dve žlički vode za mazanje

1 trdo kuhano jajce za dekoracijo

V skledo za mešanje dajte moko in vse sestavinami (sladkor, kvas, mleko, sol jajca in maslo).Nastavite hitrost mešalca za 3 minute na 1, potem pa povišajte na 2 in pustite mešati še 8 minut.Testo pokrijte in ga postavite za dve uri na toplo, da vzhaja. Potem na pomokani površini razdelite testo na dva enaka dela in tako pustite počivati še dodatnih 20 minut.

Nato iz vsakega kosa posebej oblikujemo 2,5 cm debela in 35 cm dolga trakova.

Konca damo skupaj in ju zlepimo. Trakova zvijemo v vrv. Oba konca združimo, nastane krog in stisnemo, da se zalepita.

Tako oblikovano testo položimo na pekač, ki smo ga prej obložili s peki papirjem in pustimo vzhajati še dodatno uro. Medtem segrejemo pečico na 180 stopinj.

Preden damo v pečico, testo namažemo z jajcem in v sredino položimo pobarvano kuhano jajce.

Pečemo toliko časa, da je kruh zlato zapečen – 20 do 25 minut.