Velikonočna pogača

Sestavine:

600 g moke

3 jajca

150 g sladkorja

3 vanilijevi sladkorji

7 dag stopljenega masla

1 sveži kvas

pol vrečke suhega kvasa

pomarančna in limonina lupinica

sok pomaranče

3 žlice ruma

2 žlici rožne vode z aromo hruške ali prošek

V posodi na pari zmešajte 3 rumenjake in sladkor z vanilijevim sladkorjem (zmes mora biti topla), dodajte rum in lupinice pomaranče in limone ter na koncu še sok pomaranče. Neprestano mešajte. Nato dodajte še stopljeno maslo in narahlo premešajte. V posebno posodo denite jajčno zmes in ji počasi dodajajte moko, sol, dvignjeni kvasec, suhi kvas ter premešajte. Dodajte trdno stepen sneg beljakov in nato zamesite testo z rokami, ter postopoma dodajajte še preostanek moke.

Ko je testo srednje trdote (kot za buhtlje) a se še nekoliko lepi na posodo naoljite roke in naredite kroglo, posujte jo z moko in jo hitro denite v naoljeno posodo. Po vrhu jo premažite z oljem ali stopljenim maslom ter pokrijte s folijo kjer naj vzhaja 3 ure.

Nato jo nežno premesite, zopet premažite zgornji del z maslom ali oljem ter pokrijte, da vzhaja dokler ne naraste za 2x, premesite in kroglo denite v model za peko. Pogačo prerežite na površini ali naredite vzorec ter jo premažite z beljakom.

Pecite v ogreti pečici pri 150 stopinjah 45 minut. po 20 minutah pečenja preko pogače denite alu-folijo, da ne potemni preveč. Tik preden je pečena jo premažite z rumenjakom in posujte z veliko sladkorja. Pečeno pogačo premažite s prošekom ali rožno vodo in bogato posujte z vanilijevim sladkorjem. Lahko jo okrasite z belim ledom in pisanimi bonboni. Ohlajena je primerna darilo ali dodatek na praznični mizi.

Želimo vam mirne in lepe velikonočne praznike.