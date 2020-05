Veliko zanimanja za Šušteršičeva predavanja

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju so tudi med korona krizo delali. Poleg izvajanja študija na daljavo, so v času epidemije redno pripravljali zanimive virtualne razprave o aktualnih temah. Izjemnega odziva je bil deležen webinar z nekdanjim finančnim ministrom in nekdanjim direktorjem Urada za makroekonomske analize in razvoj dr. Janez Šušteršičem, tesnim sodelavcem fakultete. Predavanje je študente tako navdušilo, da so vprašanja in komentarji trajali še dobro uro po zaključku.