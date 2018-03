Večni derbi brez zmagovalca

Velikonočna sobota je prinesla tisto največ, kar lahko ponudi slovenski klubski nogomet – večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Tekma, na kateri so ranjeni Mariborčani skušali vsaj malce zmanjšati zaostanek desetih točk, se je v Ljubljani končala z neodločenim izidom 1:1. Maribor ima sicer eno odigrano tekmo manj.

Celjani so popoldne v 1. slovenski ligi kar s 7:1 premagali zadnjeuvrščeno ekipo Ankaran Hrvatini.