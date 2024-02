Več kot polovica festivala je že za nami

Pet predstav letošnjega festivala Dnevi komedije je za nami in prav vse dosedanje predstave so si prislužile zelo dobre ocene občinstva.

Predstave tekmovalnega programa se namreč potegujejo za nagrado za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta leta. Omenjene nagrade podeli strokovna žirija, sestavljena iz treh članov, sicer pa tekmovalne predstave ocenjuje tudi občinstvo, ki tako izbere najboljšo predstavo po svoji oceni. Poleg tega občinstvo vsak večer izbere še komedijantko ali komedijanta večera. Občinstvo svojo žlahtno komedijo izbira z ocenami od 1 do 5 že od leta 2003.

Do sedaj smo si v sklopu festivala lahko ogledali predstave Kar hočete, v kateri je komedijant večera postal Branko Šturbej, Lunapark, kjer je ta laskavi naziv dobila Bernarda Oman, Tango, kjer je bil za komedijanta večera izbran Jurij Zrnec, Paradiž, kjer je ta naziv domov odnesel Rastko Krošl, ter Nekaj v zraku, ki so jo odigrali v torek.

V sklopu festivala nas sicer čakajo še štiri predstave, tekmovalni del pa se bo zaključil to nedeljo, 25. februarja, s podelitvijo nagrad in predstavo Tadeja Toša, Abrahmm. Poleg tekmovalnih predstav nas do takrat čaka še kar nekaj spremljevalnih aktivnosti za obiskovalce tako v prostorih gledališča kot po drugih celjskih lokacijah. Festival namreč letos prvič prinaša bogat spremljevalni program.

Dnevi komedije so postali zaščitni znak mesta Celja. Prvič so potekali v SLG Celje od 14. februarja do 6. marca 1992. Idejni oče festivala je zdaj že upokojeni dramski igralec SLG Celje, Marjan Bačko. (DS)