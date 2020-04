Več kot pol Celjanov delo opravlja doma

Proti ta hip sovražniku številka 1 – koronavirusu – se je vključil tudi spletni gigant Google. Ta je oblastem dal na razpolago podatke o lokacijah uporabnikov, iz česar se da razbrati, kako se držimo pravil socialnega distanciranja.

Podatki so na voljo za več kot 130 držav, med njimi je tudi Slovenija. Kot kažejo podatki, se Celjani več ali manj držijo odredbe.

Celjani spoštujejo odlok o izogibanju javnih mest. Obisk restavracij, kavarn in nakupovalnih centrov je upadel za 80 odstotkov. Obisk trgovin z živili, kmečkih tržnic, drogerij in lekarn je upadel za 50 odstotkov. Upad beležijo tudi pri prisotnosti na delovnem mestu. Doma je začelo delati 60 odstotkov Celjanov. Obisk postajališč javnega prevoza (avtobusne in železniške postaje) je upadel za 60 odstotkov.