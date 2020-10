Več kot desetina slovenskih novih okužb včeraj na Štajerskem

V Sloveniji smo včeraj znova zabeležili rekordno število novih primerov okužbe s koronavirusom, skoraj 400 je novookuženih, na Štajerskem je v spremljanih občinah 40 novo okuženih, vse občine niso zajete v našo statistiko.

Kako je z okužbami na Štajerskem?

Največ novih, po 8, je v Slovenski Bistrici in v Celju, v Mariboru 7, 3 v Poljčanah. Po dva nova primera so zaznali v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Rogaški Slatini, Vojniku in Šentjurju,

po enega v Vitanju, Makolah, Rogatcu, Šmarju pri Jelšah. Novih primerov niso zaznali v Dobrni, Oplotnici, Štorah in Dobju.

Stanje aktivno okuženih po občinah je torej:

v Celju 63,

v Slovenski Bistrici po 37,

v Slovenskih Konjicah 33,

v Šentjurju 30

v Zrečah 28,

v Rogaški Slatini 22,

v Šmarju pri Jelšah 14,

v Oplotnici in Vojniku po10,

v Vitanju in Poljčanah po 8,

v Makolah 7,

v Rogatcu 4 in

v Podčetrtek 3.

V občinah Štore, Dobrna in Dobje trenutno ni aktivno okuženih.