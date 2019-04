Več kot 2.000 motorjev na žegnu v Rogaški Slatini

Lep in topel velikonočni ponedeljek je že po vremenu dal slutiti, da se bo v Rogaški Slatini, na blagoslovu motorjev, ponovno zbralo ogromno motoristov, motorjev in ljubiteljev teh jeklenih konjičkov. Kot je pojasnil Peter Barič, predsednik Moto kluba (MK) Pegaz, ki zadnja leta organizira ta vse bolj obiskan in prepoznaven dogodek, znova govorimo o rekordnem številu. »Lani je bilo okoli 1.000 motorjev, letos, pa pravijo, da več kot 2.000,« je bil zadovoljen z obiskom in še poudaril, da je ta v veliki meri tudi posledica dobrega sodelovanja MK Pegaz z drugimi tovrstnimi društvi. Blagoslov je kot že vsa leta opravil domači župnik Jože Vehovar, ki je za motoriste daroval tudi sveto mašo. V homiliji je z zgodbami iz resničnega življenja, nekaj jih je bilo tudi iz naših krajev, zbrane nagovoril o pomembnosti blagoslova in priporočila Bogu, tudi pred potjo. »To je pomembnejše in več kot vsako kasko zavarovanje,« je poudaril. Po blagoslovu so za vse obiskovalce, tudi tiste, ki so prišli brez motorjev, pripravili pogostitev v bližnjem Cofee Shopu.

