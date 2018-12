VDC Slovenske Konjice obiskal Miklavž

Miklavž je v spremstvu parklja in ekipe Radia Rogla tudi letos obiskal uporabnike Varstveno delovnega centra Šentjur, enoto Slovenske Konjice. Zbrani so se ga zelo razveselili, Miklavž pa si je ogledal, kaj vse počnejo na delavnicah. Še posebej je bil navdušen nad delavnicami, kjer izdelujejo lesena glasbila, pakirajo izdelke, izdelujejo nakit in punčke s sivko. Ustavil se je tudi na delavnici luščenja orehov in lešnikov. Veseli nad njegovim obiskom so zapeli pesem, nato pa so se posladkali s kremnimi rezinami Pekarne Strnad.

Obisk prvega izmed dobrih mož so omogočili časopis NOVICE, Radio Rogla in Pekarna Strnad.