VDC Šentjur: Ponovno dokazali, da je prijateljstvo vrednota

Na odru konjiškega Kulturnega doma so danes nastopili uporabniki Varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur. Na zaključni prireditvi, simbolično poimenovani Zgodba o prijateljstvu, so s plesno-glasbenimi točkami sodelovale enote Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Za glasbeno podlago so si uvodoma izbrali Modrijane, nato poezijo Toneta Pavčka in med drugim še splet kozjansko-goriške folklorne viže. Motiv, ki je povezoval vseh devet nastopov – vsaka enota je nastopila trikrat – je bil prav zaupljiv in iskren prijateljski odnos.

Med številno občinstvo nastopajoči tako niso vnesli le nekaj prijateljskih prednovoletnih misli in želja, predvsem so dokazali, da “brez tebe,” prijatelj, “ni mene,” kakor pojejo Modrijani in Isaac Palma. Da “pravo prijateljstvo gore premika,” kot je zapisal Tone Pavček in so uprizorili Šentjurčani, sta potrdila tudi Leon Štemberger, direktor VDC Šentjur, ter Tanja Štruc, vodja konjiške enote. Prav prijateljstvo je namreč tisto, zaradi česar so lahko v vseh enotah Centra sklenili, da so leto 2017 zaključili uspešno.