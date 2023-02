Včeraj zgorelo gospodarsko poslopje v naselju Strug

Včeraj, 21. februarja, zgodaj zjutraj je zagorelo gospodarsko poslopje v naselju Strug, v občini Makole.

Domači gasilci iz PGD Makole so bili aktivirani ob 3.17 in prispeli na kraj z njihovimi tremi vozili v zgolj sedmih minutah. Zaradi razsežnosti požara so takoj aktivirali še sosednja gasilska društva, najprej PGD Majšperk, kasneje pa še društvi Majšperk Breg in Ptujska Gora.

»Ob prihodu na lokacijo je bil požar gospodarskega poslopja v tlorisni velikosti približno 230 m2 že popolnoma razvit. Gasilsko taktiko smo zato najprej prilagodili aktivni in pasivni obrambi bližnje stanovanjske hiše, v kateri sta bila dva starejša delno nepokretna stanovalca in ki je bila od gorečega objekt oddaljena približno 4 metre, ter strojne lope, prav tako v bližini gorečega objekta. Ko smo onemogočili možnost preskoka požara na bližnje objekte smo se osredotočili na aktivno gašenje gorečega objekta. S petimi zunanjimi napadi iz dveh gasilskih vozil s cisterno smo požar omejili, lokalizirali in dokončno pogasili,« je pojasnil vodja intervencije, Jasmin Kaljun iz PGD Makole.

1 od 5

V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako v gorečem objektu ni bilo živine. Je pa popolnoma zgorel gospodarski objekt, večja količina sena, slame in suhega listja ter nekaj kmetijskih strojev.

Kasneje je sledila sanacija požarišča z odstranjevanjem poškodovanega ostrešja in lesenega dela objekta, kjer so sproti gasili še manjša žarišča. Pri sanaciji je sodeloval tudi pogodbeni izvajalec CZ občine Makole z delovnim strojem.

Pri gašenju je sodelovalo skupno 45 gasilcev iz 4 gasilskih društev. Za pogasitev požara so uporabili približno 45.000 litrov vode. Intervencija je trajala 8 ur. (B. Petelinšek, foto PGD Makole)