Na avtocesti v bližini izvoza Slovenska Bistrica jug sta se včeraj popoldne, ob 17.05, sočasno zgodili prometni nesreči v obeh smereh. V eni nesreči sta bili udeleženi dve tovorni in kombinirano vozilo, v drugi pa tri osebna vozila. Pri tem je bilo poškodovanih 5 oseb, dve sta bili prepeljani v celjsko bolnišnico. Avtocesta je bila zaprta v obe smeri. Nastalo je veliko materialne škode. Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice. (Foto: PGD Slovenska Bistrica)

1 od 5