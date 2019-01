Vaške in trške skupnosti v Vitanju in Oplotnici

V Vitanju lahko le še danes politične stranke, organizacije in občani podajo predloge za imenovanje članov vaških in trškega sveta občine Vitanje. V občini Vitanje imajo eno trško skupnost Vitanje in sedem vaških skupnosti. To so vaške skupnosti Ljubnica, Stenica, Vitanjsko Skomarje, Brezen, Spodnji Dolič, Paka in Hudinja. Predloge bo pregledala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ). Na naslednji občinski seji bodo predvidoma določili, kdo bodo sestavljali trško in vaške skupnosti. Mandat članov vaških in trške skupnosti v Vitanju sovpada z mandati članov občinskega sveta.

V Oplotnici bodo imenovali 21 vaških odborov. Vaški odbori bodo tri članski, razen vaškega odbora Oplotnica, ki bo štel pet članov. Imenovani bodo najkasneje v prvi polovici meseca marca. V Oplotnici člane vaških odborov prav tako imenuje in razrešuje KVIAZ. Predloge podajo občani po javnem pozivu, ki še ni objavljen.