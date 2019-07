Štirje varovanci Stanovanjske skupnosti Čebelica iz Slovenskih Konjic so se danes družili s svojimi prijatelji iz Starš. Dobili so se v Staršah v njihovem Varstveno delovnem centru Murenčki. Gostitelji so pripravili piknik, s katerimi so naznanili začetek počitnic v centru. Varovanci Čebelice so povedali, da so se na obisku imeli lepo, všeč jim je bila hrana in si želijo še kdaj iti.

