Varno v šolo: Otroci bodo znova na cestah!

Vozniki, bodimo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na najmlajše udeležence v prometu!

Za zdaj kaže, da bodo prvega septembra v šolo znova odšli vsi šolarji. Ker bodo otroci, tudi najmlajši, znova na cestah, se na njihov prihod pripravljajo tudi z urejanjem oziroma označevanjem šolskih poti na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem.

Otroci so nepredvidljivi

“Otroci so kot udeleženci najranljivejša skupina v cestnem prometu, zato imamo v občini Slovenske Konjice, skladno z veljavno zakonodajo, posebej urejeno področje šolskih poti. Gre za zahteven projekt, saj so otroci zaradi svoje neizkušenosti, razigranosti in različnih zaznavnih lastnosti nepredvidljivi in predstavljajo v cestnem prometu določeno tveganje,” najprej opozorijo na konjiški občinski upravi in poudarijo, da je zelo pomembna tudi prometna vzgoja otrok.

Tako morajo starši poskrbeti, da otroci znajo varno sodelovati v prometu, mlajšim pa morajo na poti v šolo zagotoviti spremstvo. Za otroke, ki v šolo ne morejo peš ali pa to ni varno, vse lokalne skupnosti organizirajo šolske prevoze.

Konjiški župan je imenoval posebno delovno skupino, ki vsako leto pregleda načrte šolskih poti in pripravi ustrezne ukrepe, če so potrebni. Sicer pa na Konjiškem šolske poti označujejo prometni znaki, panoji, talne označbe. Tako voznike dodatno opozorijo na prisotnost otrok v pro-metu in dodatno zavarujejo šolske poti. Nadomeščajo jih vsako leto, prav tako pa med poletjem obnovijo tudi celotno horizontalno signalizacijo.

Prometni znaki, barvanje označb …

Z zreške občinske uprave so sporočili, da se vsako leto trudijo izboljšati varnost v cestnem prometu, predvsem na šolskih poteh.

“Pred začetkom šolskega leta na novo pobarvamo vse prehode za pešce in označbe v okolici šol. Ob šolskih poteh postavimo tudi plakate, ki voznike opozarjajo na ponovno udeležbo šolar-jev v prometu. Prve dni v šolskem letu vsako leto občinski Svet za preventivo in vzgojo v cest-nem prometu v sodelovanju s policijo lokalnim ZŠAM-om, Medobčinskim inšpektoratom in redar-stvom organizira varovanja pešcev na bolj obremenjenih prehodih,” so našteli.

Pregledajo in dopolnijo

Na Vitanjskem je glavnina naložb usmerjena v posodabljanje cest, kjer potekajo tudi šolske poti. Tako povečujejo varnost vseh udeležencev v prometu, tudi otrok, poudarjajo na Občini.

“Pred začetkom šolskega leta vsako leto dodatno poskrbimo za varnost s preverbo in morebitno potrebno dopolnitvijo ustrezne prometne signalizacije, obnovimo talne cestne označbe in postavimo ustrezne opozorilne panoje. Sodelujemo s svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, redarji, policijsko upravo, vodstvom šole in ZŠAM,” so sporočili z Občine in poudarili, da je zelo pomembno tudi, da starši otroke o varni poti v šolo dobro poučijo.

Sicer pa je povsod prostor za izboljšave. V vseh občinah, tudi vitanjski, težavo predstavljajo regionalne ceste brez pločnikov, ob katerih so nameščene zaščitne ograje, hoja po njih pa je nevarna še posebej za najmlajše.

Varnejši prehod

Na Oplotniškem bodo tudi letos kot vsako poletje obnovili talne označbe. Konec avgusta pa bodo z Direkcijo za infrastrukturo začeli veliko naložbo na državni cesti v središču Oplotnice. Uredili bodo križišče preko dvignjene ploščadi na državni cesti Pesek-Oplotnica in tudi varen prehod za pešce.

“Prometna varnost na naših cestah se izboljšuje. Kjer ni možno zagotoviti varnosti na šolskih poteh, imamo organiziran prevoz za otroke,” so še dodali na oplotniški občinski upravi.

(Nina Krobat)