Vanilijev nadev za krofe

Potrebujemo:

4 dl mleka

2 vaniljeva sladkorja ali vanilijev strok

4 rumenjake

100 g sladkorja

50 g škrobne moke

20 g masla sobne temperature

Rumenjake, škrob, vanilijeva semena ali vanilijev sladkor ter sladkor v prahu z metlico dobro premešamo. Prilijemo okoli 1 dl mleka in ponovno razmešamo. Pazimo, da ne bo grudic. Posebej zavremo preostalo mleko in ga počasi vmešamo v jajčno zmes. Vse skupaj prelijemo v posodo in kremo ob nenehnem mešanju kuhamo na nizkem ognju dobrih 5 minut, toliko, da se zgosti. Kuhani kremi primešamo še maslo. Nastalo zmes pokrijemo na tesno z živilsko folijo in pustimo, da se ohladi, najbolje čez noč. Pred uporabo, vanilijevo kremo stepemo z električnim mešalnikom, da postane gladka.