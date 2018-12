Vadba za zdravo hrbtenico

Telesna drža je individualno značilna in se neprestano spreminja z rastjo in s starostjo. Stabilnost hrbtenice omogočajo vsi kostni elementi in ligamenti, v širšem smislu pa trebušne mišice, hrbtne mišice, stranske trebušne mišice.

Današnji sedeči način življenja, tehnološki razvoj, premalo gibanja, napačno dvigovanje, prevelika telesna teža pripeljejo do prevelike mišične napetosti in posledično bolečin. Nekatere težave so lahko prirojene, kot so npr. nepravilnosti v razvoju vretenc. Druge težave so pridobljene kasneje v življenju kot posledica večletne nepravilne drže, nepravilnih in prekomernih gibov, preobremenitev.

Stres je samo še dodatni dejavnik, ki negativno vpliva na naš hrbet in počutje. Pojavijo se nenormalnosti v položaju in obliki hrbtenice, ramen, spodnjih okončin, ki izhajajo iz nezadostnega in nepravilnega delovanja mišic. Zaradi nepravilne drže in položajev, v katerih opravljamo vsakodnevne aktivnosti, se obremenitev hrbtenice še povečuje. Če temu dodamo še premalo telesno aktivnost v smislu krepitve mišic in raztezanja mišic, kmalu ugotovimo, da nam telo vse to vrača bodisi v obliki bolečine, mravljincev, nesposobnosti zadržati nek položaj dalj časa, zmanjšani gibljivosti v določenem predelu hrbtenice. Vse to ima za posledico bolečino, moteno gibanje, nesposobnost opravljati delo, motnje ravnotežja, nezmožnost ukvarjanja s športom, nespečnost, psihične težave.



S težavami se ne srečuje samo starejša populacija, ampak so težave značilne tudi za mlajše generacije. Ko bolečina v hrbtenici postane resnejša težava, večina ljudi ne pomisli na vadbo, saj se v veliki meri vadbe za zdravo hrbtenico izvajajo takrat, ko je težava že prisotna in ne kot preventiva.

