V zreški občini je situacija še relativno ugodna, z nekaj sumi na okužbo

Štab Civilne zaščite Občine Zreče ocenjuje, da je v občini za zdaj še relativno ugodna situacija. Župan mag. Boris Podvršnik je povedal, da je bilo včeraj število sumov na okužbo s koronavirusom deset. Če so ti podatki realni, je to po njegovi oceni še relativno ugodno. “Nekaj dni nazaj se je sistem spremenil in za ljudi s sumom na okužbo je edini ukrep samoizolacija doma. Testiranje pa se dejansko izvaja samo pri urgentnih bolnikih,” je pojasnil župan. Občinski štab Civilne zaščite sicer dela po štabnem procesu, zbira in analizira podatke ter izdela oceno tveganja. Iz tega izhajajo tudi ukrepi. “Najpomembneje je, čim manj gibanja. Če ni nujno potrebno ostanite doma. S tem lahko največ naredite za svojo varnost in varnost drugih,” je dodal Podvršnik.

Danes pa so sklenili, da bo štab CZ pozval ravnatelja osnovne šole in ravnateljico Vrtca, da spremljata dogajanje na igriščih, da določijo dežurne ljudi, ki bodo nadzorovali prepoved uporabe le-teh. Odgovorne osebe s strani štaba CZ Občine Zreče bodo izvedle tudi nadzor trgovin v Zrečah glede spoštovanja samozaščitnih ukrepov. Že danes so gasilci PGD Zreče razkuževali klopi po parkih. Včeraj in danes pa sta dogajanje v Zrečah zaznamovali še dve donaciji, in sicer 50 kozarcev kostanjevega medu za dvig odpornosti s strani Petra Skaze in tinkturo ameriškega slamnika za člane štaba CZ Občine Zreče s strani Bertija Kapuna.