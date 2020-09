V zreškem Weilerju pri zaposlenih odkrili koronavirus

V zreškem podjetju Weiler Abrasives so pri treh zaposlenih odkrili okužbe s koronavirusom – skupaj je v karanteni 11 zaposlenih, so za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE potrdili v podjetju.

Trije zaposleni v zreškem podjetju Weiler Abrasives (nekdanji Swatycomet) okuženi z novim koronavirusom – dva zaposlena delata na oddelku proizvodnje lamelnih brusnih diskov, eden pa v oddelku vzdrževanje, poroča Radio Rogla.

V karanteni

Po potrditvi okužb so poiskali vse stike in tako v karanteno poslali 11 zaposlenih. Po naših podatkih so v karanteni tudi nekateri svojci zaposlenih. Na vseh lokacijah podjetja izvajajo dezinfekcijo prostorov, sicer pa oddelkov niso zaprli in poslovne aktivnosti tečejo nemoteno, s poostrenimi varnostnimi ukrepi, so sporočili iz podjetja.

Iz podjetja so nam še sporočili, da so po potrditvi okužb zaposleni nemudoma izpeljali vse ukrepe v sodelovanju in v skladu z navadili NIJZ ter z navodili podjetja, ki so jih pripravili za tak primer in pred tedni tudi posodobili. Kot pravijo, so se na pojav morebitnih okužb po 14-dnevnem kolektivnem dopustu pripravili. Povečano tveganje za pojav novih okužb vidijo tudi v začetku novega šolskega leta. (N. K.)