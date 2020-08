V zreškem GKN Driveline nižajo število zaposlenih

Težave. Ker nimajo dovolj naročil, so morali odsloviti nekaj zaposlenih.

Spomnimo, da se je zreško podjetje GKN Driveline Slovenija v težavah znašlo že spomladi, ko so ostali brez precejšnjega dela naročil. V ‘korona krizo’ so vstopili s 390 zaposlenimi, število pa so zdaj znižali.

Brez služb tudi redno zaposleni

Koliko ljudi je ostalo brez služb, direktor Andrej Poklič za zdaj še ne razkriva, saj proces še traja, pravi. Zaposlenim pogodb za določen čas niso podaljševali že od začetka epidemije, brez dela je ostalo tudi nekaj redno zaposlenih.

»Po tednih brez naročil in počasnem povečevanju teh zadnja meseca smo bili prisiljeni znižati število zaposlenih in se tako prilagoditi na obseg naročil. Nekaj sodelavcev je bilo še vedno na skrajšanem delovnem času, ki ga, glede na zmanjšanje zaposlenih in dopuste, v avgustu ne predvidevamo v velikem obsegu,« je pojasnil Poklič.

V jesen negotovo

Konec julija in prva tedna avgusta so bili sicer na kolektivnem dopustu – podjetje je bilo zaprto teden dni, dva tedna pa so delali v manjšem obsegu. V prejšnjem tednu so spet zagnali proizvodnjo v polnem obsegu oziroma v obsegu, ki ga določajo naročila.

Za zdaj kaže, da bi jeseni lahko delali z 80-odstotno zmogljivostjo, a Poklič opozarja, da je situacija zelo negotova in se napovedi lahko popolnoma spremenijo.

Marca zaprli podjetje

Spomnimo, da so v podjetju GKN Driveline morali že marca povsem zaustaviti proizvodnjo, 390 delavcev je ostalo doma, na čakanju na delo, naročil v tem času praktično ni bilo. V drugi polovici maja so lahko proizvodnjo znova zagnali, a v zelo zmanjšanem obsegu. Na delo se je takrat lahko vrnila petina zaposlenih. V tem času niso podaljševali pogodb zaposlenim za določen čas, tako je brez pogodb že do konca maja ostalo okoli 20 sodelavcev.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)