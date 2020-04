V zreškem GKN Driveline proizvodnja stoji, na delo znova maja

V zreškem podjetju GKN Driveline Slovenija bodo stroji predvidoma naslednji teden še ugasnjeni.

Spomnimo, da so proizvodnjo zaradi upada naročil ugasnili že pred mesecem dni, delavce pa poslali domov. Za zdaj kaže, da bi delo lahko znova začeli po prvomajskih praznikih.

Vsi zaposleni so doma na čakanju. V podjetju izvajajo samo nujne aktivnosti, nekaj ljudi dela od doma, je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla povedal direktor Andrej Poklič. Razmere so v tem času še vedno zelo negotove, a Poklič predvideva, da bi prve aktivnosti lahko zopet začeli po prvomajskih praznikih.

Zagon proizvodnje bo postopen. Poklič pričakuje, da bodo šele v treh mesecih lahko ustvarili toliko, kot prej v enem normalnem.

Zreško podjetje je lani ustvarilo za 107 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Za letos so načrtovali še nekaj milijonov več, a bodo zaradi epidemije verjetno beležili za četrtino manj prihodkov.

Obrnili so se na vlado

Tudi zreški GKN Driveline je med 44 izvoznimi podjetji, ki so pred dnevi skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije predsednika vlade pozvali k spremembi pogojev za upravičenost do državne pomoči. Želijo, da so do pomoči upravičeni delodajalci, ki jim bodo prihodki v prvem polletju upadli za desetino, v drugem polletju pa ne narasli za več kot 40 odstotkov glede na leto prej.

